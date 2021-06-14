نيابة عن الملك.. أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة الـ65 بجامعة الإمام

الرياض - محمد عبدالله - رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم, حفل التخرج السنوي "الافتراضي" للدفعة الخامسة والستين من طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

ونقل سموه في كلمته التي ألقاها تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي عهده الأمين للطلاب على ما حققوه من نجاح وتفوق، مهنئاً الطلاب وأوليا الأمور بذلك.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن سعادته لمشاركة الجامعة حفل التخرج السنوي للدفعة الخامسة والستين، متمنياً أنه شاركهم الحفل في رحاب الجامعة العريقة التي يعتز بها وبمنسوبيها.

وقال سموه: إنني بهذه المناسبة أهنئ الخريجين والخريجات الذين تجاوزوا الصعاب في ظل هذه الظروف التي تحلّ بالعالم أجمع ووطننا الغالي جزء من هذا العالم، بعد انتشار فيروس (كورونا المستجد), سائلاً المولى -عز وجل- أن يزيل عنا وعن وطننا وسائر بلاد المسلمين هذه الغمة.

وعبر أمير الرياض عن سروره للمشاركة في حفل تخرج طلاب وطالبات الجامعة, وهم يجنون ثمار مراحل جهدهم واجتهادهم حتى نالوا شهادة التخرج بكل كفاءة وتفوق.

وختتم أمير منطقة الرياض كلمته بالشكر لمعالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، ومنسوبي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قائدها وباني مسيرتها، وسمو ولي عهد الأمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

من جانبه، قدّم رئيس الجامعة باسمه وجميع منسوبي الجامعة الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقومان به من جهود في قيادة البلاد نحو الريادة والتطور في المجالات كافة.

وأشار إلى أن جهود القيادة لها دوراً كبيراً في إدارة بلادنا صحياً وتعليمياً واقتصادياً، وكانت مضرب المثل بين بلدان العالم، فبتوجيهاتهم استطعنا إدارة العملية التعليمية "عن بعد" للعام الثاني على التوالي بأقل الأضرار وأكبر الفوائد في ظل جائحة كورونا والجهود المبذولة للسيطرة عليها.

وشكر الدكتور العامري, وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على جهوده في دعم الجامعات وإدارة سير العملية التعليمية "عن بعد" لمنظومة التعليم العام والعالي بكفاءة وجدارة, مهنئاً خريجي الدفعة (الخامسة والستين), متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.

يذكر أن الحفل "الافتراضي" شهد, عرض فيلمًا افتتاحيًّا، وفيلمًا عن إحصائيات التخرج في الجامعة، وآخر عُرضت فيه رسائل الخريجين، ومسيرة الأوائل.