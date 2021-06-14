الصحة: 3 حالات لارتفاع درجة حرارة الجسم للبالغين

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، حالات ارتفاع درجة حرارة الجسم بالنسبة للبالغين، مشيرة إلى أنها تختلف حسب المكان الذي تم اخذ القراءة منه.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن، أنه: تعتبر درجة حرارة الجسم مرتفعة في إحدى الحالات التالية:

أولًا: قياس درجة حرارة المستقيم أو الأذن أو الشريان الصدغي (مقدمة الرأس) هي (38) درجة مئوية أو أكثر.

ثانيًا: قياس درجة الحرارة الفموية هي (37.8) درجة مئوية أو أكثر

ثالثًا: قياس درجة حرارة الإبط هي (37.2) درجة مئوية أو أكثر.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن معدل نبض القلب الطبيعي للشخص البالغ أثناء الراحة يتراوح بين (60-100 نبضة/ الدقيقة)، وفي حال وجود اي اضطرابات في معدل النبض ينصح بمراجعة الطبيب لتقييم الحالة واتخاذ الإجراء اللازم لها.

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