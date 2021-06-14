أخبار السعودية اليوم.. سقوط طائرة مفخخة بعسير.. و«الصحة» تدرس التوسع في إعطاء اللقاح لفئات عمرية جديدة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، خلال الـ «24» ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 465797 حالة إصابة، وارتفعت حالات التعافي وبلغت 448,093 حالة، فضلًا عن تسجيل 19 حالة وفاة ليصل بذلك إجمالي معدل الوفيات إلى 7572 حالة، وإلى التفاصيل:

أمير مكة المكرمة يدشن نموذج حافلات النقل العام

دشن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على هامش معرض مشروعات المنطقة الرقمي نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة، الذي يسهم في خدمة أهالي مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين عبر منظومة خدمية متكاملة تتواءم مع توجهات القيادة ورؤية المملكة 2030.

نائب وزير الحج: لا استضافات خاصة هذا العام داخل المشاعر

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الأحد، إنه لن يكون هناك أي استضافات خاصة هذا العام داخل المشاعر، مؤكدًا أن هناك أسلوبًا جديدًا للعمل، يتمثل في أن الجهات التي لا تقدم خدمة مباشرة للحاج لن تتواجد في المشاعر.

«شؤون الحرمين» تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال حجاج هذا العام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها استكملت جميع استعداداتها لاستقبال الحجاج لهذا العام مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية المعمول بها في الحرمين الشريفين.

سقوط طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي على إحدى المدارس بعسير

صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، اليوم الأحد، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا بسقوط طائرة من دون طيّار مفخخة، أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية على مدرسة بعسير دون حدوث أي إصابات.

«الصحة»: ندرس التوسع في إعطاء اللقاح للفئات بين 12 ـ 18 عامًا

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن اللجان الوطنية المعنية بجائحة «كورونا» تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية بين12-18 سنة.

"الصحة": تأجيل الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" للوصول إلى مناعة أفضل

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن أسباب تأجيل الجرعة الثانية من لقاح "كورونا المستجد"، مؤكدة أن الهدف الرئيس من ذلك هو الوصول بالمجتمع إلى مناعة أفضل، موضحًا أن تم تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح؛ لنحقق هدفًا رئيسيًا، وهو إعطاء أكبر قدر من أفراد المجتمع جرعة واحدة من اللقاحات.

في أول لقاء من نوعه بين وزير تعليم والمعلمين.. آل الشيخ: لا تقلقوا من الخصخصة

في أول لقاء من نوعه يجمع وزير تعليم ومعلمين في السعودية كشف الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، عن إطلاق الوزارة قريبًا لمنصة «قادة المستقبل»؛ لإعداد جيل من المعلمين والمعلمات في مهمة القيادة التعليمية وصناعة المستقبل، والتقى آل الشيخ عددًا من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، في أجواء ودية وايجابية؛ للحديث عن تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتطبيق مسارات الثانوية العامة والفصول الثلاثة التي ستبدأ الوزارة في تطبيقها العام الدراسي المقبل.

«الموارد البشرية» تعلن استمرارية القبول والتسجيل لبرنامج «فني رعاية مرضى»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية استمرارية القبول والتسجيل لبرنامج "فني رعاية مرضى"، للجنسين حتى تاريخ 15 /06/ 2021, حيث يُقدَّمُ هذا البرنامج في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

بالفيديو.. محام: قضية «مشاهير السوشيال» لن تنتهي عند عقوبات «المرئي والمسموع»

قال المحامي الدكتور تركي الطيار، اليوم الأحد، إن قضية «مشاهير السوشيال» لن تنتهي عند عقوبات «المرئي والمسموع» وقد تتدخل النيابة العامة لما للحادث من جرم ومخالفة للآداب العامة.

الأرصاد: عواصف رملية وهطول أمطار على 3 مناطق الساعات المقبلة

حذّر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية على الرياض والشرقية، فيما نبّه إلى هطول أمطار على منطقة جازان، وذلك خلال الساعات المقبلة، كما حذّر الوطني للأرصاد من ذات الحالة الجوية على المنطقة الشرقية، لتشمل( الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة)، وذلك حتى الساعة 7 مساء.

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