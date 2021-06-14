الأرصاد: أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن، قلوة» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة على مناطق المدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، المهد» والرياض «الأفلاج، السليل، وادي الدواسر ، الخرج، الرين، حوطة بني تميم، الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف، الزلفي، الغاط المجمعة، شقراء».

فيما يكون هناك هطول للأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على «الدائر، فيفا» بمنطقة جازان.