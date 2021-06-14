الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية توزع 95.9 مليون ريال أرباحاً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31-03-2021م بقيمة 95.9 مليون ريال.

وستكون الأحقية لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة بعد الحصول علي الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق بالأمس مرتفعاً 101.14 نقطة ليقفل عند مستوى 10897.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 510 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والخليج للتدريب، وجبسكو، وزجاج، وجازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسترا الصناعية، والكيميائية، والدرع العربي، والمتحدة للتأمين، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.35%.

فيما كانت أسهم شركات جازادكو، ودار الأركان، وجاكو، وذيب، والخليج للتدريب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ذيب، وجازادكو، وجاكو، والراجحي، ومتطورة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

أداء السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 236.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23144.70 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1912 صفقة.



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