تفكيك شبكات ألغام حوثية شمال وغرب اليمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمني من تفكيك وانتزاع شبكة من الألغام والعبوات الناسفة كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الممرات والطرقات العامة بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن الفرق الهندسية نجحت في تفكيك وانتزاع شبكة متكاملة من الألغام والعبوات الناسفة تقدر بنحو 300 لغم، موضحاً أنها تنوعت ما بين ألغام فردية وألغام عربات وعبوات ناسفة واتخذت أشكالاً وأحجامًا متنوعة.

الحوثي وإرهاب اليمنيين

وأكد المركز أن الميليشيات الحوثية تواصل زراعة الألغام بكثافة في الوديان والطرقات العامة وفي المنازل بغرض إرهاب المواطنين وتقييد حركتهم وممارسة حياتهم الطبيعية، داعياً المنظمات والجهات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان لإدانة هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ ما يلزم لإيقافها ومعاقبة المجرمين.

في السياق فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأحد، ألغاما وعبوات ناسفة ومقذوفات زرعتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

ألغام غرب مدينة حيس

وقال إعلام القوات المشتركة، إن الفرق الهندسية نزعت كمية من الألغام والعبوات الناسفة والمقذوفات غرب مدينة حيس.

وأوضح أن من بين هذه الكمية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في قرية بيت مغاري، تفكيك لغم مضاد للدروع وعبوتين ناسفتين ومقذوفين غير منفجرين، وتم نقلها إلى أماكن آمنه تمهيداً لتفجيرها.

وأشار إلى أن تفكيك تلك الكمية جاء خلال عمليات مسح قامت بها الفرق الهندسية في قرية بيت مغاري، فيما لا يزال المسح جارياً لإزالة مخلفات ميليشيات الحوثي.

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