محمد بن مسعود - الدمام - لتتيح للمستثمرين الدوليين الاستفادة من خدمات المركز أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، تفعيل الربط مع «كلير ستريم»، مزوّد خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية؛ لتتيح للمستثمرين الدوليين الاستفادة من خدمات مركز إيداع الأوراق المالية الدولي (ICSD). وسيتيح الربط مع مركز إيداع لعملاء كلير ستريم الدوليين، إمكانية الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في تداول السعودية، ومن المقرر تفعيل الربط اعتباراً من اليوم 04 / 11 / 1442هـ الموافق 14 / 06 / 2021م. 14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 09:50 AM لتتيح للمستثمرين الدوليين الاستفادة من خدمات المركز "إيداع" تبدأ تفعيل ربط مركز الإيداع الدولي "كلير ستريم" "إيداع" تبدأ تفعيل ربط مركز الإيداع الدولي "كلير ستريم" أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، تفعيل الربط مع «كلير ستريم»، مزوّد خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية؛ لتتيح للمستثمرين الدوليين الاستفادة من خدمات مركز إيداع الأوراق المالية الدولي (ICSD). وسيتيح الربط مع مركز إيداع لعملاء كلير ستريم الدوليين، إمكانية الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في تداول السعودية، ومن المقرر تفعيل الربط اعتباراً من اليوم 04 / 11 / 1442هـ الموافق 14 / 06 / 2021م. الكلمات المفتاحية ، "إيداع" تبدأ تفعيل ربط مركز الإيداع الدولي "كلير ستريم" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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