، أمانة جدة تقدم 88 مشروعاً بأكثر من 4 مليارات ريال في معرض مشروعات مكة الرقمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتحسين جودة الحياة بالمحافظة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية

قدّمت أمانة محافظة جدة، 88 مشروعاً بقيمة 4.3 مليار ريال في معرض منطقة مكة المكرّمة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" بقبة جدة، إضافة إلى برامجها ومبادراتها المتعلقة بـ "أنسنة المدن" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بالمحافظة، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

واستقطبت الأمانة من خلال جناحها في المعرض، الزوّار بمشروع تطوير الواجهة البحرية بمنطقة "أبحر" أحد مشاريع رؤية المملكة 2030، الذي تبلغ تكلفته 229 مليون ريال بمساحة تتجاوز 180 ألف متر مربع وبطول 2.8 كيلومتر، مستعرضة مشروع تطوير "متنزه شرق جدة" بطول 4 كيلو مترات وعرض 52 متراً، وتكلفة 42 مليوناً وما يتضمنه المشروع من عناصر عديدة ومميزة تسهم في تطوير المحافظة ونهضتها.

وتضمنت مشاركة أمانة جدة في معرض "مشروعات مكة الرقمي"، التعريف بمشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد، على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف متر مربع، بتكلفة للمشروع تبلغ 80 مليون ريال، إضافة إلى استعراض مشاريع صيانة وزراعة وتأهيل وتطوير 240 حديقة، إلى جانب تشجير وتطوير ممرات المشاة التي نفّذتها الأمانة في عددٍ من الأحياء ومحاور جدة الرئيسة بقيمة 58 مليون ريال.

وسلطت "الأمانة" الضوء على مجموعة من أهم مشاريعها الحالية والمستقبلية التي تتعلق بمبادرة برنامج تصريف مياه الأمطار التي تبلغ قيمتها ملياراً و91 مليون ريال، كما تضمنت مشاركة الأمانة استعراض عددٍ من مشاريع الجسور والأنفاق التي تبلغ تكلفتها 871 مليون ريال، وتشمل أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة.