شكرا لقرائتكم خبر عن «التويجري» يدين إرهاب الحوثي: «تهديد لأرواح المدنيين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري عن استنكاره وإدانته استهداف طائرة مسيّرة لمدرسة في منطقة عسير موجهة من الأراضي اليمنية، مبينا أن ذلك يعد تطاولا سافرا على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به، لما فيه من تهديد لأرواح المدنيين وترويعهم.

وقال الدكتور صالح التويجري، إن تكرار هذا العمل المشين المتمثل في توجيه طائرات مسيّرة إلى الأراضي السعودية مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين، هو تطاول على المعاهدات والأعراف الدولية، وإصرار مسبق ومتعمد للإضرار بالمدنيين، مطالبا المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته، ويوقف هذا العبث والتطاول على الأعراف والقوانين الدولية.