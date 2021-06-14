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توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، نشاطًا للرياح من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة على العراق فالكويت وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض وجنوبها.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ثم نجران ثم شرق عسير والباحة".
وتابع: "آمل من قائدي المركبات، توخي الحذر على الطرق الرابطة بينها".
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 08:43 AM
قال: مـن متوسـطة إلى قـوية ونشـاطـها يشـمل العـراق فالكـويـتحذّر وضم العاصمة.. "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق
توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، نشاطًا للرياح من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة على العراق فالكويت وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض وجنوبها.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ثم نجران ثم شرق عسير والباحة".
وتابع: "آمل من قائدي المركبات، توخي الحذر على الطرق الرابطة بينها".
، حذّر وضم العاصمة.. "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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