، حذّر وضم العاصمة.. "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: مـن متوسـطة إلى قـوية ونشـاطـها يشـمل العـراق فالكـويـت

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، نشاطًا للرياح من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة على العراق فالكويت وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض وجنوبها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ثم نجران ثم شرق عسير والباحة".

وتابع: "آمل من قائدي المركبات، توخي الحذر على الطرق الرابطة بينها".