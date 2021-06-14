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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي: (الحناكية، والمهد).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 08:21 AM
تستمر حتى الساعة الثالثة عصرًاالمركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي: (الحناكية، والمهد).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا.
، المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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