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المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي: (الحناكية، والمهد).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 08:21 AM

تستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي: (الحناكية، والمهد).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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