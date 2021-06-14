، المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي: (الحناكية، والمهد).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا.