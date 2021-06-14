، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أتربة مثارة وغبار على منطقة نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا متقدمًا، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحًا.