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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أتربة مثارة وغبار على منطقة نجران

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محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا متقدمًا، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحًا.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 08:19 AM

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أتربة مثارة وغبار على منطقة نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا متقدمًا، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحًا.

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المصدر : الخليج 365

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