- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا متقدمًا، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحًا.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 08:19 AM
تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤيةتنبيه لـ"مركز الأرصاد": أتربة مثارة وغبار على منطقة نجران
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا متقدمًا، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحًا.
، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أتربة مثارة وغبار على منطقة نجران ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أتربة مثارة وغبار على منطقة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.