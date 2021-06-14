، 3 طرق للتخلص من الذباب من المنزل.. تعرّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، هناك 3 طرق فعالة للتخلص من الذباب في المنزل.

وطبقاً للصحيفة، هناك عدد من العلاجات الطبيعية التي يمكنك تجربتها للتخلص من الذباب، ومع ذلك، إذا كانت مشكلة الذباب لديك كبيرة، فقد تحتاج إلى الاتصال بالخبراء للمساعدة.

خل التفاح

انزع الغطاء عن زجاجة خل التفاح واتركها في أماكن انتشار الذباب، وسيكون الذباب قادرا على الدخول من الغطاء، لكن لا يمكنه التراجع والخروج.

الحليب والسكر والفلفل

يحب الذباب، على وجه الخصوص، طعم هذا المزيج الحلو.. يُمزج نصف لتر من الحليب والسكر الخام والقليل من الفلفل المطحون في وعاء، ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، ثم يوضع في زجاجة مفتوحة وسوف ينجذب الذباب إليها، حيث يمكنك منعه من الخروج.

الأعشاب

لا يحب الذباب النعناع أو اللافندر أو الريحان، ويمكنك زراعة هذه الأعشاب في أوانٍ، وتأكد من وضعها بالقرب من باب منزلك وفي المناطق التي ترغب في قضاء الوقت فيها في الهواء الطلق.

يمكنك أيضاً وضع أواني الأعشاب داخل مطبخك لطرد الذباب من المناطق الحرجة إذا دخل المنزل.