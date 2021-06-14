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بالفيديو.. فنانة تشكيلية تؤثث متجرها الفني دون اللجوء إلى الشركات بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تمكنت فنانة تشكيلية، من تأسيس متجرها الفني دون اللجوء إلى شركات التصميم والتنفيذ، في المدينة المنورة.

وقالت الفنانة لقناة " الإخبارية " من منطلقق دراستي حبيت أن ابدأ في مشروعي واصمم وانفذ ديكور المحل ولم اعتمد على الشركات الخاصة.

وأضافت: " الأشياء الي بقدر اقدمها للفنانين أن يقدروا يرسموا بكل حرية في المكان وعندي الادوات واصمم مايتناسب مع وقتي".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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