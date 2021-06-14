شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فنانة تشكيلية تؤثث متجرها الفني دون اللجوء إلى الشركات بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تمكنت فنانة تشكيلية، من تأسيس متجرها الفني دون اللجوء إلى شركات التصميم والتنفيذ، في المدينة المنورة.

وقالت الفنانة لقناة " الإخبارية " من منطلقق دراستي حبيت أن ابدأ في مشروعي واصمم وانفذ ديكور المحل ولم اعتمد على الشركات الخاصة.

وأضافت: " الأشياء الي بقدر اقدمها للفنانين أن يقدروا يرسموا بكل حرية في المكان وعندي الادوات واصمم مايتناسب مع وقتي".