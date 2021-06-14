شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مواطنون: وضع رسوم على الاتصال المجاني "استغلال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رأى مواطنون أن قيام بعض الشركات بوضع رسوم على الاتصال المجاني، يعتبر استغلالا، ويجب محاسبته.

وقال مواطن: "الدولة ما قصرت، ووضعت تلك الأرقام للتواصل معها بشكل مجاني، ووضع رسوم لها يعتبر استغلال للمواطنين".

وأوضح آخر، أن بعض الشركات تقوم بتعليق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لإجبار العميل على الاتصال الهاتفي.

وأجمع المواطنون والمواطنات على ضرورة الإبلاغ عن تلك الشركات المستغلة.