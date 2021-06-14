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فيديو.. مواطنون: وضع رسوم على الاتصال المجاني "استغلال"

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رأى مواطنون أن قيام بعض الشركات بوضع رسوم على الاتصال المجاني، يعتبر استغلالا، ويجب محاسبته.

وقال مواطن: "الدولة ما قصرت، ووضعت تلك الأرقام للتواصل معها بشكل مجاني، ووضع رسوم لها يعتبر استغلال للمواطنين".

وأوضح آخر، أن بعض الشركات تقوم بتعليق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لإجبار العميل على الاتصال الهاتفي.

وأجمع المواطنون والمواطنات على ضرورة الإبلاغ عن تلك الشركات المستغلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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