«الحج»: يمكن للمرأة أداء الفريضة دون محرم.. مع عصبة من النساء

الرياض - محمد عبدالله - أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنه «يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم، مع عصبة من النساء».

وخلال مقابلة مع برنامج «الراصد» على «إم بي سي»، قال مشاط: إذا انطبقت جميع الشروط على المرأة الراغبة في أداء الفريضة، يمكنها أداء الفريضة مع عصبة من النساء.

وأوضح مشاط أن الأولوية ستكون للمحصّن، وللذين لم يؤدوا المناسك من قبل، ولأولئك الذين بلغت أعمارهم 50 عامًا فأكثر، وهو ما ينعكس إيجابًا على سلامة الحج بشكل عام.

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