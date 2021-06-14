السعودية | السعودية تشترط التطعيم لدخول المنشآت العامة

شكرا لقرائتكم السعودية تشترط التطعيم لدخول المنشآت العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدخل قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة حيز التنفيذ، يوم 1 أغسطس من العام الحالي، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة.

وأكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه لا يوجد تغيير في منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، مبيناً أن «هدفنا الحالي هو إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل». وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة، الذي أقيم بالأمس، أن التهاون في الاحترازات يقود إلى انتكاسة في معدل الإصابات.

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14.5 مليون شخص تم إعطاؤهم جرعة لقاح كورونا

وكشفت الصحة السعودية أن نحو 14.5 مليون شخص تم إعطاؤهم جرعة لقاح كورونا، موضحة أن اللقاحات آمنة، وبإمكان كل من تلقي اللقاح التبرع بالدم.

وأعلنت عن تسجيل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 1133 حالة، ووفاة 19 حالة، وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 465 ألفاً و797 حالة، من بينها 10 آلاف و132 حالة نشطة، معظمها مستقرة، وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1575 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 448 ألفاً و93 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7572 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الأشخاص المصابين بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» ومضاعفاته الشديدة، مشددة على أخذ اللقاح للحماية من مضاعفات الإصابة، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط أكثر من 27 ألف مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا خلال أسبوع، كما أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 127 يوماً 1562 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وشدد متحدث وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين أثناء المؤتمر الصحافي، أن السعودية بعد 48 يوماً ستمنع دخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات ومنافذ البيع كافة، وسيشترط أن يكون المتسوق محصناً بجرعتين أو جرعة واحدة أو يكون محصناً متعافياً، وذلك بحسب الحالة التي ستظهر في تطبيق توكلنا، وتستثنى من ذلك الفئات العمرية أو الحالات الصحية التي حددتها وزارة الصحة.

وبيّن الحسين أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق في شهر شوال، والتي زادت عن 100 ألف جولة، أسفرت عن التزام المنشآت التجارية بنسبة 97 في المائة، وهو ما ساهم بشكل كبير في السماح ببعض الأنشطة والخدمات، التي منها فتح غرف القياس في الأسواق والمحلات، كما تم السماح بفتح شاشات اللمس التي يتم الاعتماد عليها في المولات، مع وجوب تعقيمها وعدم السماح بالتزاحم حولها واتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كامل.