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السديس يكرم رجل الأمن المتصدي لمحاولة اقتحام منبر الحرم المكي

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كرم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رجل الأمن الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني أحد منسوبي قوة الحج والعمرة.

وشكر السديس، رجل الأمن على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام، وعلى القدرات التي يملكها رجال الأمن في مختلف القطاعات، وعلى شجاعتهم.

وقبل نحو شهر كان مواطن قد حاول الصعود إلى المنبر خلال خطبة الجمعة، لكن نجح رجال الأمن على الفور في التصدي له وإيقافه.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن الشخص هو مواطن أربعيني، وكان يدعي أنه المهدي المنتظر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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