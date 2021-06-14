شكرا لمتابعة خبر عن السديس يكرم رجل الأمن المتصدي لمحاولة اقتحام منبر الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كرم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رجل الأمن الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني أحد منسوبي قوة الحج والعمرة.

وشكر السديس، رجل الأمن على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام، وعلى القدرات التي يملكها رجال الأمن في مختلف القطاعات، وعلى شجاعتهم.

وقبل نحو شهر كان مواطن قد حاول الصعود إلى المنبر خلال خطبة الجمعة، لكن نجح رجال الأمن على الفور في التصدي له وإيقافه.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن الشخص هو مواطن أربعيني، وكان يدعي أنه المهدي المنتظر.

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