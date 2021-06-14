محمد الفلاح - الإمارات تدين استهداف مدرسة سعودية بمفخخة حوثية: تصعيد خطير

الإثنين 14 يونيو 2021

أدانت الإمارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مدرسة في عسير بالسعودية، من خلال طائرة مفخخة.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن الأخيرة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استهداف السعودية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأكدت أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ولفت البيان إلى أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلن مسؤول أمني سعودي سقوط طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أضاف "آل جلبان" قائلا: "بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث".