شكرا لقرائتكم خبر عن 88 عملية قلب مفتوح وقسطرة بموريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة لعام 2021م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 33 عملية لجراحة القلب المفتوح و50 عملية قسطرة تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

يذكر أن الحملات التطوعية التي ينفذها المركز في مختلف البلدان، تأتي نظير جهوده في استقطاب المتطوعين وتأهيلهم للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وذلك استشعارًا بمسؤوليته تجاه العمل الإنساني، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.