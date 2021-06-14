شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 106 أطنان منتجات غذائية مخالفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت جولات الرصد والتقصي الميدانية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء على منشآت الأغذية الخاضعة لرقابتها بمنطقة الرياض عن ضبط وحجز أكثر من «106» أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين منتجات غذائية مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم «SFDA.FD 2233» الخاصة بـ «اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة» وعدم ذكر الدهون المتحولة والسكريات المضافة، وعدم كتابة هذه البيانات باللغة العربية، إضافة إلى ضبط منتجات غذائية مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم «GSO 9:2013» «بطاقات المواد الغذائية المعبأة» لاستخدام مكون غير مدون على البطاقة الغذائية، واستخدام مواد محظورة في عملية الإنتاج، ومنتجات عسل مجهولة المصدر، وبلغت كميات هذه الأغذية أكثر من «38» طنا، وبعد تزويد «الهيئة» بمصدر المنتجات المجهولة وتصحيح البطاقة الغذائية على هذه المنتجات تم فك حجزها. وأكدت «الغذاء والدواء» أنه اتضح من جولات الرصد وجود منشآت تقوم بالإنتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة الخاصة بالمنشأة وتسجيل المنتجات في الأنظمة الإلكترونية بالهيئة، وبلغ ما تم ضبطه أكثر من «68» طنا.