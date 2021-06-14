شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مفخخة حوثية على مدرسة بعسير دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقطت، مساء أمس، طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، على إحدى المدارس بمنطقة عسير، دون إصابات.

وصرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب م. عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وأضاف إنه بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات - ولله الحمد - كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن المدارس من المنشآت المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.