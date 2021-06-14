شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 272 ألف فانوس «LED» توفر 76 % من الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة المنطقة الشرقية تركيب 272 ألف فانوس LED في المنطقة الشرقية ضمن خطة الأمانة لترشيد الطاقة الكهربائية في أعمدة الإنارة.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة ركبت أكثر من 272 ألف فانوس ترشيدي، والذي أشرفت عليه الإدارة العامة للكهرباء والإنارة في أمانة المنطقة الشرقية، وذلك ضمن المستهدف الإجمالي 274 ألفا، مشيرا إلى أن نسبة الترشيد في الطاقة بلغت 76 %، فيما بلغت نسبة الإنجاز 99%، لافتا إلى أن كمية ترشيد استهلاك الطاقة بلغت 330 جيجا واط في الساعة.

وكشف أن كمية الانبعاثات الكربونية التي تم توفيرها بالمنطقة، بلغت 221 ألف طن متري، مؤكدا أن الأمانة تعمل على تحقيق أفضل مستوى لانتشار الضوء، واعتماد تقنيات صديقة للبيئة ولا تخرج انبعاثات للغازات المضرة، التي تتسبب في التلوث الجوي، وزيادة درجة الحرارة، ومريحة للعين، ولا تسبب أي إزعاج بصري، حسب المواصفات والمقاييس في المدن العالمية.

وقال: إن ترشيد الاستهلاك في الطاقة متوقع أن يصل إلى أكثر من 78% من الاستهلاك الحالي، وإن الفوانيس الجديدة تتميز بعمر افتراضي يصل إلى 10 سنوات ولا تحتاج للصيانة، الأمر الذي سيوفر الكثير من المبالغ التي كانت تصرف على الصيانة.