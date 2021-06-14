شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة نصف طن خضار.. وإغلاق 4 منشآت بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت بلدية وسط القطيف 500 كيلو جرام من الفواكه والخضار التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل تسويقها على المستهلكين أو توزيعها في الأسواق، ضمن جولاتها المكثفة على سوق الخضار والفواكه؛ للتأكد من سلامة الأغذية ووصولها للمستهلك بصورة صحية وسليمة.

وواصلت بلدية محافظة القطيف جولاتها الرقابية في نطاق 6 بلديات، وزارت خلال أسبوعين، أكثر من 2420 منشأة تجارية متنوعة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية المكافحة لجائحة وفيروس كورونا «كوفيد-19»، والتأكيد على ضرورة الامتثال للتعليمات الصحية والوقائية، ما أسفر عن إغلاق 4 منشآت؛ لمخالفتها التدابير الوقائية والصحية.