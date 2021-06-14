شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التحول من الأساس النقدي إلى «الاستحقاق المحاسبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين أمانة المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك مع الوفد المُشكّل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومركز الاستحقاق بوزارة المالية، وفريق من الاستشاري، في قاعة الاجتماعات بالأمانة، أمس.

جاء ذلك للحصول على تصور لنشاط الأمانة والبلديات التابعة لها، وجمع البيانات من أجل إعداد الدليل الاسترشادي؛ لإعداد الأرصدة الافتتاحية والقوائم المالية، والدليل الاسترشادي التفصيلي؛ لحصر وجرد وتقييم الأصول الثابتة، ومناقشة عدة مواضيع في ذات السياق؛ وذلك إنفاذاً للتوجيهات القاضية بتنفيذ مشروع التحول من الأساس النقدي، إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بنجاح وفي مدة زمنية محددة.

وشهد الاجتماع مناقشة السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية في الأمانة والبلديات، والهيكل التنظيمي والوظيفي في الأمانة والبلديات، بالإضافة إلى عملية تسجيل الأصول الثابتة، والملكية.