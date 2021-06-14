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شقيق الزميل «أحمد طخيم» في ذمة الله

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الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى «عبدالرحمن طخيم عبدالله البهلال»، شقيق الزميل أحمد طخيم، وسيُصلى عليه، ويدفن اليوم الإثنين 4 من ذي القعدة، في تمام الساعة 11:40، بعد صلاة الظهر مباشرة في مقبرة الدمام.

ونظرًا للأوضاع الراهنة، والإجراءات الاحترازية، فسيتم الاكتفاء باستقبال التعازي عن طريق الاتصال ورسائل «واتس آب».

”الخليج 365” وقد آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء إلى الزميل أحمد طخيم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان «إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ راجِعونَ».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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