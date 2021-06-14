شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الزميل «أحمد طخيم» في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى «عبدالرحمن طخيم عبدالله البهلال»، شقيق الزميل أحمد طخيم، وسيُصلى عليه، ويدفن اليوم الإثنين 4 من ذي القعدة، في تمام الساعة 11:40، بعد صلاة الظهر مباشرة في مقبرة الدمام.

ونظرًا للأوضاع الراهنة، والإجراءات الاحترازية، فسيتم الاكتفاء باستقبال التعازي عن طريق الاتصال ورسائل «واتس آب».

”الخليج 365” وقد آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء إلى الزميل أحمد طخيم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان «إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ راجِعونَ».