شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شاب وفتاة ينظفون حدائق ومرافق صفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف، أمس، مبادرة «صفوى أجمل» بمشاركة 100 من المتطوعين والمتطوعات ومن ضمنهم فريق منارات مشرقة التطوعي، في ممشى جاوان وداخل حي الديرة.

وتهدف المبادرة لإزالة مصادر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري والحفاظ عليه، ونشر ثقافة الوعي والتوعية الصحية والبيئية بين شرائح المجتمع من خلال إزالة الملوثات البصرية.

وأوضح رئيس بلدية صفوى م. نايف القحطاني، أن هذه المبادرة انطلقت بهدف التوعية بأهمية المحافظة على النظافة العامة وللمساهمة في التوعية بأهمية النظافة، حفاظاً على المرافق العامة وصحة البيئة وضمان مجتمع حيوي.

وأشار «القحطاني» إلى أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز الوعي من خلال التواصل المباشر مع الأهالي ومرتادي الممشى، وتحفيز ممارسي الرياضة في ممشى جاوان بالتقاط الملوثات أثناء ممارسة الرياضة كأداة لاستدامة رسالة بيئتنا أمانة والنتيجة ثقافة أرقى وبيئة أجمل وصحة أفضل وسياحة أكثر.

كما تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف «رؤية المملكة» للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.

وتحرص بلدية محافظة القطيف على إقامة مثل هذه المبادرات المجتمعية لنشر ثقافة التطوع والمحافظة على البيئة.