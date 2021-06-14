شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات أمير الشرقية.. توقيع اتفاقية إنشاء وحدة تطوع نموذجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية لدعم الأعمال التطوعية وإتاحة الفرصة للمتطوعين في المنطقة بالمشاركة في الفرص التطوعية من خلال منصة التطوع، وقّع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية م. بندر السبيعي، اتفاقية إنشاء وحدة تطوع نموذجية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع.

وكان سموه قد وجه بإنشاء وحدة للتطوع في إمارة المنطقة الشرقية للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 والوصول إلى مليون متطوع وفق مستهدفات الرؤية.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية مشاعل آل مبارك، ومساعد مدير عام فرع المنطقة الشرقية للتنمية ابتسام الحميزي، ومدير المشاريع في الإدارة العامة للتطوع حمد العنزي، ومدير مكتب وكيل الوزارة لتنمية المجتمع صالح الباحوث.