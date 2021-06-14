شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة اعتماد مستشفى «الملك عبدالعزيز» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى الملك عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالأحساء، على إعادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، تأكيدًا للاعتماد السابق الذي حصده المستشفى.

من جهته، أشار المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي د. أحمد العرفج، إلى أن هذا الاعتماد يعطي مؤشرًا قويًا، لما يسعى إليه القطاع من أهداف، من أبرزها أن تكون الخدمات المقدمة للمريض بأعلى مستويات الجودة والسلامة، وأن تكون بيئة العمل في المنشأة محيطًا آمنًا للجميع.

وبيَّن أن مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء، كباقي مستشفيات الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، يطبق أعلى معايير السلامة وتقديم أعلى مستويات الجودة، وصولًا إلى تحيق رضا المريض، مضيفًا: «يخضع موظفونا إلى دورات وورش عمل تدريبية هدفها الرئيس تحقيق السلامة والجودة في بيئة العمل، وهذه الدورات تنعكس إيجابيًا على أرض الواقع فنلمسها من خلال التزام الموظفين بشروط السلامة».

من ناحيته، أوضح مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى د. عبدالعزيز الغامدي أن اللجنة أبدت سعادتها ورضاها بمستوى ثقافة سلامة المرضى المنتشرة في المستشفى، ودور القيادة الطبية التي تعمل على تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض وسلامتها.

وأعلنت اللجنة إعادة اعتماد مستشفى الملك عبدالعزيز في الأحساء، للمرة الثانية، كونه ما زال يحقق أعلى معايير السلامة، بحضور نائب المدير الإقليمي للشؤون الطبية د. علي القرني، ونائب المدير الإقليمي للتشغيل سعود البقمي، ورؤساء ومديري ومشرفي الإدارات والأقسام بالمستشفى.