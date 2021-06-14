شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 23 ألف طن نفايات منزلية ورصد 81 مخالفة «صحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة محافظة الأحساء، 23151 طن نفايات منزلية، وأزالت 18167 مترًا مكعبًا من المخلفات الإنشائية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم 4652 موقعًا و56890 آلية وحاوية نظافة باستخدام 46322 لترًا من المعقمات والمطهرات، وذلك خلال الشهر الماضي.

ونفذت الأمانة خلال الفترة المذكورة 18829 جولة رقابية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، نتج عنها رصد 70 مخالفة للإجراءات الوقائية المعتمدة، و11 مخالفة لتجمعات الأفراد بما يفوق العدد المسموح به، وجرى تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق أنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.