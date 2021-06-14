شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأمنية الفرعية.. 40 جولة ترصد 24 مخالفة منذ رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت اللجنة الأمنية الفرعية بالمنطقة الشرقية، 3 مخالفات، وأغلقت مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا »، مع توجيه عدة إنذارات شفوية.

جولات ميدانية

جاء ذلك خلال الجولات الميدانية للجنة الأمنية على أحد المجمعات الكبرى بالمنطقة، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمكونة من «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلا بـ مكتب العمل بالخبر - الشرطة - بلدية الظهران - صحة الشرقية»، في إطار السعي للتأكد من امتثال المنشآت لأنظمة العمل، والتدابير الوقائية.

ضبط المخالفات

وبدأت اللجنة أعمالها مع غرة شهر رمضان، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ونفذت أكثر من 40 جولة، ضبطت خلالها أكثر من 24 مخالفة بين منشآت تجارية ومنتجعات.

إنذارات شفوية

ووجهت اللجنة أكثر من 8 إنذارات شفوية، وأغلقت عدة منشآت داخل المجمعات التجارية وداخل المنتجعات؛ لمخالفتها الإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة، والبروتوكولات الوقائية، إذ يتم التأكد في المجمعات من مسح باركود التجمع، وقياس الحرارة، والتأكد من عدم التكدس بداخل كل محل، وعدم السماح لأي محل بإدخال أعداد تفوق المساحة المحددة.

سكن العمالةوتتأكد اللجنة خلال الجولات من سكن العمالة في الشركات، والمرافق التابعة لها، مثل مكان الطبخ، وعمدت أغلبها إلى تقديم وجبات خارجية، يتم الاتفاق فيها مع أحد المطاعم، كما يتم التأكد من وضع العلامات في المصلى؛ للتأكد من عملية التباعد.

وتشمل الجولات في المنتجعات، التأكد من إبراز تطبيق «توكلنا»، ومنع أي حفلات مسرحية غير مصرح بها، والتأكد من المرفقات، مثل المسابح، وتعقيم الخيول في الاسطبلات بعد كل راكب، وتعقيم الدبابات البحرية، والقوارب.

مخالفات فورية

وكانت أبرز المخالفات خلال الجولات هي عدم تطبيق الإجراءات الصحية، والتدابير الوقائية، مثل الازدحام والتكدسات داخل بعض المحلات التجارية، وعدم تشغيل مقياس الحرارة، أو عدم دقته، وعدم إبراز تطبيق «توكلنا»، وعدم التقيد بالعدد المطلوب داخل كل محل تجاري.

ويتم تحرير مخالفات فورية بقيمة 1000 ريال لكل مَنْ لا يرتدي الكمامة، أو ينزلها، وذلك عن طريق شعبة الأمن الوقائي.