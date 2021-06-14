شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودعين مخالفين.. وإتلاف 404 كجم لحوم وأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، شقتين تابعتين لأحد المطاعم، مخالفتين للأنظمة، بتحويلهما إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية، وتم إغلاق الشقتين والمطعم، وإتلاف 404 كيلو جرامات من اللحوم والأسماك «غير صالحة للاستخدام»، والعمل على استكمال الإجراءات النظامية.

وكثفت بلدية وسط الدمام، حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين ومساكن العمال في المنطقة المركزية بوسط الدمام، بمشاركة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود البلدية في معالجة مظاهر التلوث البصري والبيئي والحد من ظاهرة الافتراش العشوائي في الأسواق، والوقوف على كافة الاشتراطات الخاصة بمساكن العمال والمعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.