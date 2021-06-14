شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين ريال غرامة لـ 12 من مشاهير «التواصل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاقبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عددًا من مشاهير التواصل الاجتماعي وآخرين بمجموع غرامات تجاوزت الـ3 ملايين ريال.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، ذكرت الهيئة، أنه تم ضبط مجموعة تجارية «شركة شخص واحد»، وصدر بحقها غرامة 400 ألف ريال، إضافة إلى ضبط 12 شخصًا «مواطنين و5 مقيمين» صدرت بحقهم مخالفات تتراوح بين 50 و300 ألف ريال.

وأشارت الهيئة إلى أن الموقوفين من مشاهير التواصل الاجتماعي، خالفوا نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية لحضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.

ولفتت الهيئة، إلى أن إجمالي قيمة المخالفات بلغ 3 ملايين و50 ألف ريال، موضحة أن المخالفات تتمثل في «دعوة للتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي ـ التصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي»، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.