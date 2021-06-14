شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم الأطفال من 12 إلى 18 عاما بعد الانتهاء من البالغين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن المؤشرات الوبائية في المملكة لا تزال في نطاق محدود مع المراقبة المستمرة، مشيرا إلى أن النزول في عدد الحالات خلال الفترة القادمة منوط بالالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

منحنى الإصابات

وأضاف «العبدالعالي» خلال مؤتمره الصحفي بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أمس، إن عدد الحالات الحرجة في المملكة ضمن المستوى دون تغيرات، وهي تتبع الإصابات التي لم تشهد تغيرا في المنحنى الوبائي.

وذكر «العبدالعالي»: نقترب من إعطاء 16 مليون جرعة بواقع 14.5 مليون شخص من البالغين، مشيرا إلى أن الحملة الوطنية مستمرة في توعية المجتمع والتصدي لكافة الأكاذيب والشائعات التي لا أساس لها من الصحة وتضر بأصحابها قبل غيرهم.

الجرعة الثانية

وقال إن الجرعة الثانية ستكون وفق مواعيد تلقائية للمستحقين بعد تحقيق الهدف المنشود بتغطية الجميع بالجرعة الأولى، والاستثناءات مستمرة للفئات التي تمثل خطورة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفيما يخص تحصين الأطفال ما بين 12 إلى 18 عاما فإن اللجنة الوطنية تدرس ذلك، ويمكن النزول بالأعمار متى ما تم تحقيق الأهداف بتحصين المجتمع.

وذكر أن العزل للمصابين يشمل الجميع سواء كانوا أطفالا أم كبارا في حال ثبوت الإصابة ولا يخرج المصاب من العزل إلا بعد 10 أيام منذ تأكيد الإصابة وأن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض.

وشدد على أن اللقاحات آمنة ويمكن لمتلقي اللقاحات التبرع بالدم ولا يوجد موانع بشكل عام أو قيود حول ذلك.

مستجدات الجائحة

وأعلن متحدث الصحة تسجيل 1017 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 465.797 حالة، من بينها 10.132 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1575 حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 448.093 حالة بإضافة 1133 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 7572 حالة بإضافة 19 حالة وفاة جديدة.

المنشآت التجارية

من جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة إنه بعد 48 يوما بدءا من 22 ذو الحجة الأول من أغسطس لن يسمح بدخول غير المحصنين المنشآت التجارية،باستثناء الفئات العمرية الأقل من 18 عاما.

وقال «الحسين» إن الالتزام كان عاليا من المنشآت التجارية خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 97 % مما ساهم بفتح العديد من المنشآت والخدمات وفتح غرف القياس في محلات الملابس إضافة إلى فتح شاشات اللمس في المجمعات والتعقيم المستمر، مشددا على استمرار منع كافة المناسبات التي قد تحدث تزاحما ومنها دعوة المشاهير والمسابقات الحضورية ومناسبات الافتتاح وحفلات التدشين للمنتجات الجديدة.