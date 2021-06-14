جامعة شقراء تقيم عددًا من الدورات الافتراضية خلال الإجازة الصيفية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع كليات وعمادات الجامعة، تقديم عدد من الدورات التدريبية الافتراضية خلال الإجازة الصيفية لجميع فئات المجتمع (رجال ونساء)، حيث سينفذ هذه الدورات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة.

شهدات معتمدة:

وتستهدف أفراد المجتمع كافة، مع منح المستفيدين شهادات حضور معتمدة من العمادة، وذلك من منطلق حرصها الدائم على السعي الحثيث للرقي بالمجتمعات المحلية وتنميتها، استغلالاً منها للوسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل للقيام برسالتها التعليمية، وواجباتها الوطنية.

دورات متنوعة:

ويشتمل البرنامج التدريبي للجامعة على عدة دورات متنوعة برسوم رمزية من أهمها: دورة تدريبية في “تعلم قواعد اللغة بهدف التخاطب”، ودورة في “اللغة الإنجليزية لطلاب التخصصات الطبية بالجامعات”، وكذلك دورة في “برمجة تطبيقات الجوال باستعمال إطار الفلاتر ولغة البرمجة “الدارت”، إضافة إلى دورة تدريبية في “اللغة الإنجليزية التأسيسية”, ودورة بعنوان “خطوتي الأولى في اللغة الفرنسية”، و”السكرتارية”، إضافة إلى دورة في “أساسيات الترجمة للمبتدئين.

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