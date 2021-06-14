شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. عسير تعيش بأجوائها الرائعة بعد سقوط الطائرة المفخخة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

عادت منطقة عسير لأجوائها المعتادة الرائعة، في أعقاب سقوط طائرة مفخخة أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية، أمس الأحد، من داخل الأراضي اليمنية.

ولم ينتج عن سقوط المقذوف على إحدى المدارس أي إصابات، فيما يستمر زوار وأهالي عسير، في استمتاعهم بالأجواء، معربين عن استيائهم من مثل هذه التهديدات الفاشلة.

وأفاد مراسل " الإخبارية" أن تاثيرات الهجوم الفاشل اقتصرت فقط على مستوى هيكل المدرسة، مؤكدا أنه لا خسائر بشرية.

وأدانت عدة دول استمرار هذه الهجمات الإرهابية التي تعكس تحدي ميليشيا الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.