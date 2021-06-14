«أم القرى» تتقدَّم 27 مرتبة في تصنيف QS البريطاني للجامعات

الرياض - محمد عبدالله - تقدمت جامعة أم القرى 27 مرتبة في قائمة تصنيف QS للجامعات العالمية لعام 2022 QS World University Rankings، محتلة المرتبة 447؛ لتكمل مسيرة تقدمها في مختلف التصنيفات الأكاديمية، وتعزز تنافسيتها على الساحة العالمية والإقليمية من خلال التطوير المستمر للبيئة التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير ضبط جودة التعليم والحوكمة الإدارية.

ويأتي هذا الإنجاز مواكبًا لظهور الجامعة في تصنيف التايمز لتأثير التنمية المستدامة في المستوى (301-400)، بتحقيقها المرتبة 15 من بين 966 جامعة عالمية في معيار جودة التعليم؛ لتصبح ضمن أفضل جامعات العالم المتنافسة في التأثير وتطبيق معايير الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة THE Impact SDGs 2021.

وأكد رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب, حرص الجامعة ودعمها المتواصل لاستثمار قدرات كوادرها المعرفية وإمكاناتها التقنية وفق منهج يتسق مع مسار التطور العلمي والتطبيقي في منظومات التعليم بالمملكة، علاوة على التطوير المستمر لبرامج التدريب الجامعي، بأساليب تطبيقية محاكية لبيئة العمل واحتياجاتها ما يسهم في تجسير المخرجات الجامعية بمتطلبات قطاع الأعمال، وتنمية القدرات البشرية والاقتصاد المعرفي ويحقق توجهات الرؤية الطموحة ومستهدفاتها المتعلقة بتأهيل المواطن وتميز مخرجات الجامعات.