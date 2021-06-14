نائب وزير الحج: لا يوجد تفاضل في القبول بين الجنسيات

الرياض - محمد عبدالله - أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن التقديم للتسجيل بالحج هذا العام متاح لجميع الجنسيات عبر البوابة الإلكترونية.

وشدد الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في لقاء له ببرنامج الراصد المٌذاع على فضائية "الإخبارية"، اليوم الأحد، على أنه لن يكون هناك أي تفاضل في القبول بين جنسيات المتقدمين للتسجيل لأداء فريضة الحج.

يذكر أن نائب وزير الحج، خلال مؤتمر صحفي أمس السبت، أعلن أنَّه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج، بداية من اليوم الأحد في الساعة الواحدة ظهرًا، وستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني.

وشدد المشاط على أنَّ الأولوية للتسجيل في حج هذا العام ستكون لمن لم يحجَّ خلال السنوات الخمس الماضية، وأضاف أنَّه سيتمّ إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج على مرحلتين، حتَّى لا يكون هناك ضغط كبير على عملية التسجيل.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي استضافات خاصة هذا العام داخل المشاعر، مؤكدًا أن هناك أسلوبًا جديدًا للعمل يتمثل في أن الجهات التي لا تقدم خدمة مباشرة للحاج لن تتواجد في المشاعر.

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