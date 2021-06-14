نصائح لمعرفة مواقع التسوق الموثوقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه يوسف الدبيخي، صانع محتوى ومهتم بالتجارة الإلكترونية، العديد من النصائح إلى المستهلكين لمعرفة مواقع التسوق الموثوقة.

موثوقية:

وقال الدبيخي في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أمس الأحد: إنه يجب التأكد من موثوقية الموقع الإلكتروني من خلال تجارب وتعليقات العملاء والزبائن بشأن تعاملهم مع المتجر.

وزارة التجارة:

وتابع أن تجارب المستهلك عبر مواقع التواصل تعطي انطباعات ومعلومات عن مواقع التسوق الموثوقة، وهناك مواقع عالمية تقدم معلومات عن المتاجر الإلكترونية وأيها أكثر موثوقية، مضيفًا: “لدينا في المملكة وزارة التجارة التي تقدم معلومات قيمة للمستهلك بشأن المتاجر الموثوقة”.

كما نصح عن الشراء من المتاجر الإلكترونية التعامل مع البضائع والمنتجات صغيرة الحجم؛ حتى لا يؤثر ذلك على قيمة الشحن وبالتالي قيمة السلعة.

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