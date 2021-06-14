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شاركت ست جهات حكومية في إعادة تدوير 621.455 منتجًا مخالفًا لمواصفات كفاءة الطاقة. وتم الإجراء وفق الاشتراطات البيئية الآمنة. والجهات المشاركة هي كل من: وزارة الصناعة والثروة الحيوانية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة المواصفات السعودية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتم إعادة تدوير المنتجات المخالفة للمواصفات السعودية عن العام الميلادي 2020. والمضبوطات هي: 3073 مكيفًا، 2165 غسالة، 906 مجففات، 2527 ثلاجة، 787 سخانًا، 611978 منتج إنارة و19 طنًّا من العزل الحراري.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 12:33 AM
بمشاركة 6 جهات حكومية.. وتم الإجراء وفق الاشتراطات البيئية الآمنةإنفوجرافيك.. إعادة تدوير أكثر من 600 ألف منتج مخالف لكفاءة الطاقة
شاركت ست جهات حكومية في إعادة تدوير 621.455 منتجًا مخالفًا لمواصفات كفاءة الطاقة. وتم الإجراء وفق الاشتراطات البيئية الآمنة. والجهات المشاركة هي كل من: وزارة الصناعة والثروة الحيوانية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة المواصفات السعودية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتم إعادة تدوير المنتجات المخالفة للمواصفات السعودية عن العام الميلادي 2020. والمضبوطات هي: 3073 مكيفًا، 2165 غسالة، 906 مجففات، 2527 ثلاجة، 787 سخانًا، 611978 منتج إنارة و19 طنًّا من العزل الحراري.
، إنفوجرافيك.. إعادة تدوير أكثر من 600 ألف منتج مخالف لكفاءة الطاقة ،
المصدر : الخليج 365
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