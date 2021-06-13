الأرصاد عن توقعات طقس اليوم: غبار وأتربة وسحب رعدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

طقس اليوم:

وأوضح مركز الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم.

ولفت إلى أن تأثير الرياح يمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

درجات الحرارة:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة، تسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة بـ47 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة كأدنى درجة حرارة.

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