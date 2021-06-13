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الغبار يغطي سماء الرياض وتدنٍّ في مستوى الرؤية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

الغبار يغطي سماء الرياض وتدنٍّ في مستوى الرؤية

غطى مساحات واسعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرضت منطقة الرياض، مساء اليوم الأحد، لأتربة وغبار تسببت في تدني مستوى الرؤية.

وأظهرت مجموعة من الصور شاركها المواطنون على موقع تويتر، كثافة الغبار الذي غطى مساحات واسعة، وأدى إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية إلى حد كبير.

نصائح لمرضى الربو: 

وقدّمت صحة الرياض، في وقت سابق، نصائح لمرضى الربو للتعامل مع موجات الغبار والأتربة، من أهمها: الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وضرورة التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

الغبار يغطي سماء الرياض وتدنٍّ في مستوى الرؤية - متابعات الخليج 365

تحذير من الأرصاد:

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم تحذيرًا جويًّا لأهالي منطقتي الرياض والشرقية بسبب استمرار الرياح النشطة التي تثير الأتربة والعواصف الرملية.

وقال المركز: إن الطرق الرابطة بين المنطقتين سوف تشهد عواصف ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية، داعيًا قادة المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في هذه المناطق.

الغبار يغطي سماء الرياض وتدنٍّ في مستوى الرؤية - متابعات الخليج 365

الغبار يغطي سماء الرياض وتدنٍّ في مستوى الرؤية - متابعات الخليج 365

 

الغبار يغطي سماء الرياض وتدنٍّ في مستوى الرؤية - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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