الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

جامعة الطائف تبدأ في استقبال طلبات التحويل الخارجي

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت جامعة الطائف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم استقبال طلبات التحويل الخارجي حتى يوم الأربعاء الموافق 6 ذي القعدة الجاري فيما سيكون إعلان النتائج يوم الثلاثاء 12/ 11.

استقبال طلبات التحويل:

ودعت الجامعة الراغبين بالتحويل إلى زيارة موقع الجامعة على الرابط: هنا , والاطلاع على المستندات المطلوبة وشروط معادلة المقررات الدراسية، والأقسام المتاحة للتحويل.

شارك الخبر