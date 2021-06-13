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شكرا لقرائتكم جامعة الطائف تبدأ في استقبال طلبات التحويل الخارجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13
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جامعة الطائف تبدأ في استقبال طلبات التحويل الخارجي
إعلان النتائج يوم الثلاثاء 12/ 11
متابعات الخليج 365 - واس
بدأت جامعة الطائف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم استقبال طلبات التحويل الخارجي حتى يوم الأربعاء الموافق 6 ذي القعدة الجاري فيما سيكون إعلان النتائج يوم الثلاثاء 12/ 11.
استقبال طلبات التحويل:
ودعت الجامعة الراغبين بالتحويل إلى زيارة موقع الجامعة على الرابط: هنا , والاطلاع على المستندات المطلوبة وشروط معادلة المقررات الدراسية، والأقسام المتاحة للتحويل.
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