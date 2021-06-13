الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

الإمارات: نقف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي، الإرهابية المدعومة من إيران مدرسة بمنطقة عسير من خلال طائرة مفخخة.

تحدٍّ للمجتمع الدولي:

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحدي ميليشيا الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة، مؤكدةً أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيا الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

تضامن مع السعودية:

وجدّدت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

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