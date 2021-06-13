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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13
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منظمة التعاون الإسلامي: استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة عسير ممارسات إرهابية
يوسف العثيمين أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة
متابعات الخليج 365 - واس
أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة في منطقة عسير بطائرة مسيرة مفخخة، وذلك وفق ما أعلنه الدفاع المدني.
ممارسات إرهابية:
وشدد معالي الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.
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