الوزير القصبي يصل القاهرة ويبحث تعزيز التعاون مع المسؤولين 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - واس

وصل وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية يرأس خلالها وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة في القاهرة، وكذلك رئاسة وفد المملكة في اجتماع الدورة ٥١ لمجلس وزراء الإعلام العرب والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته ١٣.

استقبال:

وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق لدى وصوله مطار القاهرة الدولي معالي وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة والملحق التجاري بالسفارة أنور بن حصوصة وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة المصرية.

تعزيز التعاون:

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية والتأكيد على رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز تعاونهما المشترك في مختلف المجالات في ظل العلاقات الأخوية القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين.



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