، الأخضر يواصل استعداده لأوزبكستان في الصالة المغلقة .. و"رينارد" يتحدث للإعلام ،

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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أوزبكستان في ختام المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على الصالة المغلقة بملعب الأمير فيصل بن فهد بسبب موجة الغبار الكثيفة، واكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بتمارين استرجاعية متنوعة باستخدام الكرة.
على صعيد متصل، واصل المدافع محمد البريك برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
يُذكر، يعقد المدير الفني للأخضر "إيرڤي رينارد" غدٍ الاثنين عند الساعة الرابعة مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب أوزبكستان.
الأخضر يواصل استعداده لأوزبكستان في الصالة المغلقة .. و"رينارد" يتحدث للإعلامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-13
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أوزبكستان في ختام المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على الصالة المغلقة بملعب الأمير فيصل بن فهد بسبب موجة الغبار الكثيفة، واكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بتمارين استرجاعية متنوعة باستخدام الكرة.
على صعيد متصل، واصل المدافع محمد البريك برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
يُذكر، يعقد المدير الفني للأخضر "إيرڤي رينارد" غدٍ الاثنين عند الساعة الرابعة مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب أوزبكستان.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
11:11 PM
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
12:09 AM
المدرب حول التدريب للصالة المغلقة
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أوزبكستان في ختام المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على الصالة المغلقة بملعب الأمير فيصل بن فهد بسبب موجة الغبار الكثيفة، واكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بتمارين استرجاعية متنوعة باستخدام الكرة.
على صعيد متصل، واصل المدافع محمد البريك برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
يُذكر، يعقد المدير الفني للأخضر "إيرڤي رينارد" غدٍ الاثنين عند الساعة الرابعة مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب أوزبكستان.
، الأخضر يواصل استعداده لأوزبكستان في الصالة المغلقة .. و"رينارد" يتحدث للإعلام ،
المصدر : الخليج 365
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