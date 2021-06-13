، إيطاليا .. مقتل طفلين ومسن بنيران مسلح قبل أن ينتحر ،

محمد بن مسعود - الدمام - المهاجم أطلق الرصاص على الصغيرين أثناء لعبهما خارج المنزل

قُتل طفلان ورجل مسن في بلدة بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، اليوم (الأحد) بنيران مسلح، في حادث إطلاق نار نادر الحدوث في أوروبا.

وأوضحت الشرطة أنها قبضت على المهاجم، وهو رجل في الثلاثينات من العمر، ميتًا في منزل مجاور.

ورجحت الشرطة أن يكون المهاجم قد انتحر لدى محاولة الشرطة اقتحام المنزل الذي تحصن بداخله لعدة ساعات، وفقًا لـ"رويترز".

من جهة أخرى، بيّنت وسائل إعلام إيطالية، أن الرجل المسن قتل بالرصاص بينما كان يركب دراجته في حين قُتل الطفلان بينما كانا يلعبان خارج منزلهما في منطقة أرديا إلى الجنوب من روما.