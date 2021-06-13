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تسببت صاعقة رعدية ضربت جبل عفر الواقع بين مركزي يلملم وجدم بالليث في اشتعال النيران في أجزاء من الجبل، فيما لا تزال الحرائق تواصل اشتعالها حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر.
وبحسب سكان المنطقة؛ فإن صاعقة رعدية ضربت قمة جبل "عفر" قبل نحو يومين، والذي يقع بين مركزي جدم ويلملم، ويمر من خلاله طريق شريان الرابط بين المركزين، فيما لا تزال النيران تواصل اشتعالها حتى الآن، دون أن يتمكن أحد من الوصول إلى الموقع في ظل التضاريس الصعبة.
وأبدى الأهالي تخوفهم الشديد من انتشار الحريق في أجزاء واسعة من الجبل بفعل الرياح، لافتين إلى أن كثرة العشب والأشجار بالجبل هي من ساعدت في انتشار الحريق.
وأشار السكان إلى أن الوصول إلى مكان الحريق أمر في غاية الصعوبة، حيث لن يتمكن أحد من الوصول سوى بوساطة الطيران، على حد قولهم.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 11:41 PM
الأهالي أبدوا تخوفهم من انتشارها في أجزاء واسعة بفعل الرياحصاعقة رعدية تشعل النيران في جبل "عفر" بالليث
تسببت صاعقة رعدية ضربت جبل عفر الواقع بين مركزي يلملم وجدم بالليث في اشتعال النيران في أجزاء من الجبل، فيما لا تزال الحرائق تواصل اشتعالها حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر.
وبحسب سكان المنطقة؛ فإن صاعقة رعدية ضربت قمة جبل "عفر" قبل نحو يومين، والذي يقع بين مركزي جدم ويلملم، ويمر من خلاله طريق شريان الرابط بين المركزين، فيما لا تزال النيران تواصل اشتعالها حتى الآن، دون أن يتمكن أحد من الوصول إلى الموقع في ظل التضاريس الصعبة.
وأبدى الأهالي تخوفهم الشديد من انتشار الحريق في أجزاء واسعة من الجبل بفعل الرياح، لافتين إلى أن كثرة العشب والأشجار بالجبل هي من ساعدت في انتشار الحريق.
وأشار السكان إلى أن الوصول إلى مكان الحريق أمر في غاية الصعوبة، حيث لن يتمكن أحد من الوصول سوى بوساطة الطيران، على حد قولهم.
، صاعقة رعدية تشعل النيران في جبل "عفر" بالليث ،
المصدر : الخليج 365
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