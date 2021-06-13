شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كلاب ضالة في حي الروابي ببريدة تثير ذعر سكان المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

أثار مقطع فيديو متداول لكلاب ضالة تعوي بصوت عال في حي الروابي ببريدة، ذعر وخوف سكان المنطقة على أنفسهم وأطفالهم بسبب ذلك الخطر الذي يحدق بهم.

وبدا في الفيديو، عدد من الكلاب الضالة والسائبة تعوي وتجري خلف بعضها كأنها مشاجرة، حيث طالب مواطنون أمانة القصيم بوضع حل لهذه المشكلة حفاظا على حياتهم وحياة أطفالهم.

ويأتي ذلك بعدما انتشرت حوادث مصرع أطفال جراء تعرضهم لهجوم من قبل كلاب ضالة أودت بحياتهم بعد نهش جسدهم في بعض المناطق.